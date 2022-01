Carmabi gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de ontwikkeling van Oostpunt. Sinds 2017 is de natuurorganisatie in een rechtszaak verwikkeld met de overheid. Die wil een grootschalige ontwikkeling op Oostpunt mogelijk te maken. Carmabi is daar niet tegen maar wil dat het op natuurverantwoorde wijze gebeurt. De stichting zegt de plannen via de rechter aan te zullen vechten zolang dat nodig is.

Meer over carmabi ontwikkeling oostpunt