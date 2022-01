Veel auto’s op straat tijdens avondklok

Veel auto’s die zich tijdens de avondklok op de weg begeven hebben geen ontheffing of geldig motief om op straat te zijn. Dat schrijft de Èxtra. Opvallend vaak keren de auto’s zich om als ze een roadblock tegenkomen. Daar speelt de politie op in door ze alsnog tegen te houden in zijstraten rondom de roadblock. Veel auto’s blijken ook niet over de juiste papieren te beschikken. Auto’s zonder verzekering, belastingpapieren of keuringskaart worden in beslag genomen.