Mogelijk onweer in de vroege avonduren

Volgens de Meteo moeten we in de vroege avonduren toe rekening houden met onweer. Gedurende de komende uren zullen enkele wolkenvelden over onze regio trekken, waaruit enkele regenbuien op ons eiland zullen vallen. Verder bestaat in de namiddag en vroege avond kans op onweer. Daarnaast zal de wind ’s nachts geleidelijk aan afnemen. Tot vrijdagmiddag is het weer naar verwachting licht tot half bewolkt met enkele buien. Daarna wordt het overwegend droog weer.