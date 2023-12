Mogelijke ferrylijn tussen Venezuela en Curaçao

In mei moet er een ferrylijn zijn tussen Coro en Curaçao. Dat is het streven van een Venezolaans bedrijf. Deze intentie werd laatst herhaald door een vertegenwoordiger van Caribbean Fast Ferry. Op dit moment is het niet mogelijk om personen via zee te vervoeren vanwege de gedeeltelijke sluiting van de grenzen met Venezuela. Pas als de maritieme grenzen volledig open gaan heeft het plan kans van slagen. Het is de bedoeling om twee keer per week vanaf de Venezolaanse deelstaat Falcon naar het eiland te varen. De ferry kan maximaal 100 passagiers vervoeren. De bootreis duurt zo’n vier tot zes uur en zal goedkoper zijn dan een vliegreis. Sinds april is enkel de import van groente, fruit en bouwmaterialen via zee toegestaan. Ook de luchtgrenzen zijn weer heropend sinds de sluiting van de grenzen in 2019.