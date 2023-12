MoU Luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en Curaçao

De band tussen Curaçao en Suriname wordt versterkt. De landen bouwen een brug en nieuwe wegen in de lucht voor beide gemeenschappen. Dat zei de Surinaamse minister van Luchtvaart vanmorgen bij de ondertekening van een MoU. De overeenkomst is de voorloper op een nieuw luchtvaartverdrag tussen de twee landen. Doel is de afstanden binnen de regio te verkleinen en om bij te dragen aan een lagere CO2- uitstoot vanwege klimaatverandering. Het MoU legt ook de basis voor de route-uitbreiding van Surinam Airways. Vanaf 18 december vliegt de luchtvaartmaatschappij de route Paramaribo-Aruba-Curaçao-Miami. Deze vlucht wordt drie keer per week uitgevoerd. VVRP-minister Charles Cooper hoopt dat de extra concurrentie op deze route leidt tot lagere prijzen. MEO-minister Ruisandro Cijntje ziet vooral handelsmogelijkheden tussen Curaçaos en Suriname.