De politie heeft de 35-jarige Garret Garricks aangehouden. De man wordt ervan verdacht afgelopen vrijdag iemand om het leven te hebben gebracht. De moord vond plaats in de Cubaguaweg. De politie kon de man gisteren inrekenen. De aanhouding vond plaats in de Kaya Florin in Souax. Daar is ook een huiszoeking gedaan. De politie heeft onder andere een vuurwapen in beslag genomen.