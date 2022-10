Moordenaar Remsley Eisden was kleine man met capuchon

De man die afgelopen weekend in Dordrecht Remsley Eisden liquideerde was een kleine man met een capuchon over het hoofd. De schutter is gezien door getuigen. Het was een man van circa 1 meter 70 lang met een normaal postuur. Hij droeg zwarte kleding. De politie liet in Opsporing Verzocht dinsdagavond een geluidsfragment van de schietpartij horen. De 36-jarige Eisden zat in een geparkeerde auto op de Van den Tempelstraat in Dordrecht. De dader gebruikte een automatisch wapen. De Curaçaoënaar overleed ter plekke.