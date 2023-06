Moordzaak Boechi voor de rechter

Op 30 juni wordt de moord op Boechi voor de rechter behandeld. Het gaat om een voorlopige zitting. Op deze dag zal de datum voor de volledige behandeling van de zaak later worden vastgesteld. Tot nu toe zitten twee verdachten vast. Churendi C. werd in april in Nederland gearresteerd en overgebracht naar Bonaire. Chris Z, de tweede verdachte, werd op Curaçao aangehouden. Boechi werd op 9 december vorig jaar doodgeschoten. De daders schoten vanuit een auto op het slachtoffer, die op dat moment bij een trùk di pan aan de F.D. Rooseveltweg stond. De in Tilburg woonachtige rapper was voor een reeks optredens op Curaçao.