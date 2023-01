Morgen opening carnavalsseizoen

Morgen start het carnavalsseizoen. Het startschot wordt gegeven in het Curaçao Festival Center met een mini-optocht en veel muziek. Ook Bándabou viert dit weekend de opening van het carnavalsfeest. Zondag wordt in Tera Kòrá de feestperiode afgetrapt. Eind deze maand is het Tumbafestival. In februari de verschillende optochten. De grootste zijn de Gran Marcha op 19 februari en de afscheidsparade op 21 februari. Daarna begint de vastentijd.

Kaarten voor de opening in het Curaçao Festival Center zijn verkrijgbaar bij 24uur uit de muur in Sta Maria en de deelnemende carnavalsgroepen: Dushi Aventura, Vise Versa, ViVa, Grupo Zjangilea, Estreno Mas Pikete, Hats Off to Dreams, Youth Generation, Climax, I Love R&B Hip Hop, Mi Grupo, Bo Zjilea, en Plaisier d’ Life.

Het evenement op zondag 8 januari op het plein in Tera Kòrá begint om 12.00 uur. Entree is gratis.