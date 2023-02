Motorrijder gezocht

De politie doet een oproep aan de bevolking. Zaterdag reed een motorrijder bewust in op een politieagent. De politie vraagt hulp bij het identificeren van deze man. Op camerabeelden is te zien hoe de motorrijder de agent omverrijdt. Het incident gebeurde bij de rotonde Ergilio Hato in Otrobanda. Volgens de politie is het een betreurenswaardige gebeurtenis en noemt het een poging tot doodslag. De motorrijder wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Als iemand de persoon in kwestie herkent, kan deze hem identificeren via het telefoonnummer 917 of anoniem via het nummer 108.