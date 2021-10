De Kustwacht heeft bezoek gehad van een ploeg van National Geographic. Het team bracht woensdag een bezoek aan het marineschip Zijner Majesteits Holland voor de opnamen van een documentaire over de Kustwacht. De Koninklijke Marine en de Kustwacht werken intensief samen bij de bewaking van de Curaçaose kust. De documentaire wordt naar verwachting in januari 2022 in Nederland gelanceerd.