Nederlands tv-programma over armoede onder ouderen op Curaçao

In een nieuwe reeks afleveringen van ‘MAX Maakt Mogelijk’ bezoekt Jan Slagter onder meer Curaçao. Samen met lokale hulpverleners bekijkt de Nederlandse presentator en omroepbaas welke hulp geboden kan worden om de leefomstandigheden van ouderen te verbeteren. Zoals voor de 87-jarige Maria die met haar twee zoons van 60 en 62 in een vervallen woning woont. Net als zij hebben meer ouderen moeite om iedere dag eten te kopen of medicijnen te betalen. Jan Slagter zoekt deze ouderen op en bespreekt met operazangeres Tania Kross, de twee kanten van het eiland: het vakantie-eiland én de kant waar ouderen moeten overleven zonder steun. MAX Maakt Mogelijk is te zien vanaf zaterdag 22 oktober op NPO 2.