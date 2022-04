Nederlandse steun niet vergaand genoeg

De regering Pisas vindt dat Nederland meer had kunnen doen om Curaçao door de coronacrisis te helpen. Dit schrijft de regering in reactie op de positieve conclusie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de liquiditeitssteun. Leningen van vóór 2014 zouden geherfinancierd kunnen worden tegen veel lagere rente. Nu betaalt Curaçao 60 miljoen gulden rente per jaar. De schuldpositie van het eiland is nu onnodig hoog geworden. Curaçao is ook bang dat het terugbetalen van de coronaleningen de economische groei zal belemmeren. In een brief aan de Tweede Kamer weerlegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen de kritiek van de Curaçaose regering. De conclusie is dat de liquiditeitssteun heeft gewerkt om de effecten van de pandemie te beperken.