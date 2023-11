Nieuwe compagnie in de West

De Charlie ‘Tijger’ compagnie is de nieuwste groep militairen die tijdelijk op het eiland verblijft. De nieuwe commandant Kapitein Siebe loste tijdens een traditionele peddeloverdracht zijn voorganger af. Rotatie 44 blijft vier maanden in het Caribisch gebied. De Tijgers zijn al drie keer eerder in het Caribisch gebied geweest. In deze perioden hebben ze de lokale autoriteiten geholpen bij het zoeken naar vermiste personen en het bieden van ondersteuning tijdens de pandemie. De komende 4 maanden traint de compagnie op zowel Aruba, Bonaire als Curaçao. Normaal gesproken verblijven de militairen in Schaarsbergen in Arnhem. De compagnie bestaat uit diverse militaire expertise zoals inlichtingen en snipers.