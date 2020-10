Nieuwe gevechtshelikopter naar Cariben

Het stationsschip van Defensie Zr.Ms. Groningen kan na 2,5 maand weer beschikken over een NH90 maritieme gevechtshelikopter. Gisteren landde een toestel via luchttransport. De helikopter vervangt het in juli gecrashte exemplaar. Bij dat ongeluk kwamen twee militairen om het leven. De NH90 is de afgelopen dagen op Vliegbasis Eindhoven gereedgemaakt voor het luchttransport. Het toestel is in een C-17-transportvliegtuig geladen.

Het is niet ongebruikelijk dat Defensie helikopters via luchttransport invliegt. Normaal gesproken vaart het toestel mee op het patrouillevaartuig dat naar het inzetgebied gaat, maar daar nu vanaf geweken. De nieuwe gevechtshelikopter is 1 van de 3 vliegtuigen van het gezamenlijke NAVO-programma Heavy Airlift Wing.