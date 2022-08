De BES-eilanden krijgen een nieuwe hoofdofficier van Justitie. Walter Kupers is in deze functie benoemd. Hij begint per 1 oktober. Hij is op dit moment officier van Justitie Criminele Inlichtingen en Bijzondere Getuigen bij het parket Oost-Brabant. Eerder was hij officier van Justitie Onderzoeken en Ondermijning.