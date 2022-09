Cornelia Thesseling-Baaten is door de ministerraad benoemd tot notaris. Hierdoor zijn er weer tien notarissen op Curaçao. Sinds de veroordeling van Kleinmoedig was er een vacature ontstaan. Op voordracht van de rechtbank heeft de ministerraad Thesseling-Baaten deze week benoemd. Ze zit al ruim 24 jaar in het notariaat.