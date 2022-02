Nieuwe Omikronvariant onderweg naar Curaçao

De overheid verwacht dat weer een nieuwe variant van Omikron binnenkort ook op Curaçao zal zijn. Die variant is onlangs in Europa ontdekt en is nog besmettelijker dan de huidige variant. Er wordt nog onderzocht of het ook gevaarlijker is of niet. Om die reden is de overheid voorzichtig met het versoepelen van de maatregelen. Nog altijd geldt dat vooral jongeren besmet raken met het coronavirus terwijl de ouderen in het ziekenhuis belanden en overlijden. Die laatste groep is ook het minst gevaccineerd en daardoor kwetsbaar. Het aantal nieuwe besmettingen ligt rond de 100 per dag en dat is nog veel te hoog voor zo’n klein eiland. Pas als de cijfers rond de 15 liggen kan er gesproken worden van een veilige situatie.

