Nieuwe opname volkslied Bonaire kost 44.000 dollar

Op Bonaire is ophef ontstaan over een nieuwe opname van het volkslied. Dat wordt ingespeeld door een orkest in Florida en ingezongen door een Bonairiaans koor. Prijskaartje: 44 duizend dollar. Aanvankelijk moest de opname een verrassing zijn voor Dia di Boneiru op 6 september, maar het project lekte voortijdig uit. De laatste officiële opname van ‘Tera di solo i suave biento’, oftewel land van zon en zachte wind, stamt uit 1976. Volgens gedeputeerde Nina den Heyer was een nieuwe opname op zijn plaats. Het geld komt uit een speciaal cultuurpotje. Van geldverspilling en vriendjespolitiek zou volgens haar geen sprake zijn.

