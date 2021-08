APC heeft voor een tweede jaar op een rij een tekort in de dekking van haar pensioenverplichtingen. Zo meldt APC in haar jaarverslag 2020. Het tekort is zelf groter dan een jaar eerder. In 2020 bedroeg het tekort 34 miljoen, een jaar daarvoor 28 miljoen. Het beschikbaar vermogen is wel voldoende om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. APC maakt nog steeds winst, maar die was in 2020 veel minder dan in 2019.