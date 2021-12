Nieuwe waterfabriek Aqualectra naast Hato Airport

Aqualectra krijgt een nieuwe waterzuiveringsfabriek. Die willen ze gaan bouwen aan de westkant van het vliegveld, achter de Freezone richting de Vlakte van Hato. Dat vertelde CFO Neysa Isenia vanmorgen op Paradise FM. De huidige waterzuiveringsfabriek bij Koredor en Mundo Nobo sluit dan over een paar jaar. Voordeel van de nieuwe locatie, is dat de fabriek aan de noordkant geen toeristische ontwikkeling in de weg zit. Ook is er nog geen infrastructuur dus kan alles ‘from scratch’ worden aangelegd. Volgens Isenia moet de bouw van de nieuwe fabriek uiteindelijk kostenbesparing tot gevolg hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer die af moet zijn.