November goede maand voor Casha-leden

De kleinschalige accommodaties hebben een goede maand achter de rug. De Casha-leden registreerden een gemiddelde bezetting van tachtig procent in november. Dit is een stijging van dertien procent ten opzichte van de maand daarvoor. Echter vergeleken met 2021 is er sprake van een lichte daling. Het eiland was eind vorig jaar en begin 2022 één van de weinige landen die volledig open was. Curaçao was destijds het vakantieparadijs om de coronatijd door te komen.

November was ook een topmaand voor autoverhuurbedrijven. Na maanden van dalende cijfers, schoot het aantal boekingen omhoog. In september zag de belangenvereniging een bezetting van zeventig procent en in november registreerde Casha een bezetting van 75 procent. Ook de attracties en duikscholen ontvingen in november meer toeristen dan in oktober.