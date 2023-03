Oefenduel met Curaçao kan historisch worden voor Messi

Voor Lionel Messi kunnen de oefenduels met Panama en Curaçao extra betekenis krijgen. De Argentijnse aanvaller heeft twee mijlpalen binnen handbereik. Dat schrijft Voetbal International. Panama is morgen de sparringpartner van Argentinië, dat vier dagen later de gastheer is voor Curaçao. Het zijn de eerste wedstrijden van de WK-kampioen op eigen bodem na het veroveren van de wereldtitel.

Messi heeft als international 98 doelpunten gescoord. De honderd lonkt dus voor Messi. Wordt zijn productie als international opgeteld bij zijn goals voor zijn clubs Barcelona en PSG, dan komt de teller op 799. Kortom, nog één treffer tegen Panama of Curaçao en Messi heeft ook de grens van achthonderd officiële doelpunten in zijn carrière bereikt.