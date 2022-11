Oefening met demonstranten

In en rond Fort Amsterdam werd gisteren een oefening gehouden met demonstranten. Een grote groep mensen kwam samen op het Fortplein, zogenaamd in een protest-actie. Leden van het Riot Team, de politie en het Vrijwilligers Korps Curacao waren aanwezig. Onder leiding van het Rampen en Risico-team van de overheid leerden die op een juiste manier om te gaan met de manifestanten en ze ook op een correcte wijze van het Fortplein vandaan te krijgen. Volgens de politiewoordvoerder is de oefening goed verlopen en zijn agenten beter voorbereid op eventuele demonstraties in de toekomst.