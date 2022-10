Oktober in teken van cybersecurity

De hele maand oktober staat wereldwijd in het teken van cybersecurity. Het thema van dit jaar is ‘See Yourself in Cyber’. Ook het ministerie van VVRP staat stil bij dit thema. Minister Cooper zal deze periode burgers en bedrijven bewust maken van digitale beveiliging en digitale bedreigingen. Bedrijven lopen steeds meer risico op cyberaanvallen, phishing en internetfraude. De kosten die bedrijven en particulieren maken voor ransomware bedraagt dit jaar al 20 miljard dollar wereldwijd.