APC in gesprek voor oplossing Girobank

Het ministerie van Financiën evalueert met het pensioenfonds APC en GI-RO Settlement Holding de mogelijkheden om rekeninghouders van de Girobank tegemoet te komen. Dat meldt het ministerie van Financiën. In april vorig jaar is de portfolio van de Girobank overgedragen aan GI-RO Settlement. Het bedrijf betaalt de rekeninghouders van de Girobank hun tegoeden uit. Ook moet het de entiteit de lening die de regering beschikbaar heeft gesteld terugbetalen. Er zijn 30 rekeninghouders die meer dan 1,2 miljoen bij de Girobank hebben staan. Het APC is daar één van. Bovendien bezat het pensioenfonds ook aandelen in de Girobank.