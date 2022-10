Willemstad in het zonnetje tijdens Het Klokhuis’ Werelderfgoeddag

De historische binnenstad van Curaçao staat zaterdag in het zonnetje in de Rotterdamse Van Nellefabriek. Het televisieprogramma Het Klokhuis organiseert dan een dag over Werelderfgoed. Het jeugdprogramma schenkt aandacht aan alle twaalf Werelderfgoedsites in het koninkrijk, waaronder aan de Curaçaose hoofdstad. Gevolmachtigde minister Carlson Manuel zal daarbij aanwezig zijn. Drie afleveringen over nieuwe Werelderfgoedsites gaan zaterdag in première. Ook de Klokhuis-aflevering over ‘Wat is Werelderfgoed?’ wordt op 8 oktober voor het eerst vertoond. De nieuwe afleveringen zijn vanaf 12 oktober te zien op NPO Zapp. De hele serie is terug te kijken via www.hetklokhuis.nl/werelderfgoed