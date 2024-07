OM int hoogste totaalbedrag aan schadevergoedingen ooit

In 2023 hebben in totaal 78 personen een betalingsregeling getroffen met het OM voor het betalen van schadevergoeding, waaronder 37 gevangenen. In totaal is ruim 155 duizend gulden aan schadevergoedingen geïnd. Daarvan is zo’n 40 duizend afkomstig van gedetineerden. Dit is een hoogtepunt,

omdat het OM nooit eerder zoveel geld heeft kunnen innen aan schadevergoeding en zeker niet van gevangenen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023. Het OM schrijft dit succes toe aan de inzet van het team belast met schadevergoeding. Veroordeelden ontvangen bijvoorbeeld brieven over de betalingsmogelijkheden. Ook maakt het team tegenwoordig gebruik van WhatsApp.

Een schadevergoedingsmaatregel is een bijkomende straf die een rechter kan opleggen. Een veroordeelde dient dan een bepaald bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Bij het uitblijven van (volledige) betaling volgt vervangende hechtenis. Dat betekent echter niet dat de betaling van de schadevergoeding komt te vervallen.