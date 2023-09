OM’er Leomar Angela maakt overstap naar Hof

Leomar Angela is onlangs beëdigd als plaatsvervangend lid bij Kas di Korte. Voordat hij deze positie innam, was hij werkzaam bij het Openbaar Ministerie, eerst als officier van justitie en de afgelopen 7 jaar als advocaat-generaal. Zijn connectie met het Hof is diep geworteld. Daarom heeft deze nieuwe fase in zijn carrière iets weg van thuiskomen. Het eerste jaar zal hij werken in de strafkamer van het Hof. Hij zal met name op Aruba en Sint Maarten worden ingezet. Voor wat betreft Curaçao en Bonaire zal voor elke zitting worden gekeken of er sprake is van een belangenconflict. Als het eerste jaar goed verloopt kan hij hoogstwaarschijnlijk rekenen op een vaste benoeming.

Eerder was hij rechter in opleiding bij het Hof. Vervolgens heeft hij 3 jaar gewerkt als rechter-commissaris in strafzaken. Angela hoopt zich te kunnen richten op andere rechtsgebieden en zichzelf te ontwikkelen tot een allrounder. Deze periode betekent voor hem een tijd vol avontuur, niet alleen vanwege de complexe juridische vraagstukken, maar ook door de kleinschalige setting van de eilanden, waarin iedereen elkaar kent en hij lang bekend stond als medewerker van het OM.