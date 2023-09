Zwaarst gepantserde brigade oefent op Curaçao

Ongeveer 130 militairen van de Landmacht oefenen tot en met 22 september op Curaçao. De trainingen vinden op diverse locaties op het eiland plaats. De militairen zullen hier hun fysieke en mentale grenzen verleggen om het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor zijn zij goed voorbereid op onverwachte situaties in de toekomst. Tijdens dit type oefeningen leren militairen te vertrouwen op elkaar en leren zij om te gaan met stress.

De oefenende eenheden bestaan grotendeels uit goed getrainde infanteristen en technisch personeel. De militairen zijn getraind voor hevige en langdurige conflicten. Hiervoor treden ze primair op met de Combat Vehicle 90 (CV90). Het is uniek dat deze militairen trainen op Curaçao want voor deze oefening zijn hun hightech pantservoertuigen niet meegenomen. De militairen zijn normaliter gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.