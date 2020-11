Onderhoud Julianabrug voor 7 miljoen Naf

Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft gisteren het startschot gegeven voor een grote onderhoudsbeurt van de Julianabrug. Volgens de minister duurt het onderhoud zeker twee jaar en is er een bedrag van 7 miljoen gulden mee gemoeid. Ook biedt het werkgelegenheid aan veel mensen. De Julianabrug is 56 jaar oud. Onderhoud is nodig, aldus de minister. Maar ze benadrukte dat de brug niet in slechte staat is.

De Julianaburg is een belangrijke ‘verkeersader’ op Curaçao en wordt intensief gebruikt. In 2013 en 2014 vond de laatste grote onderhoudsbeurt plaats.