Onduidelijkheid over persconferentie Ramon Chong

Het is onduidelijk of PNP-voorzitter en beoogd minister voor Economische Ontwikkeling Ramon Chong vanmiddag een persconferentie geeft. De in opspraak geraakte partijvoorzitter annuleerde dinsdag een aangekondigde verklaring aan de lokale pers. Ook zou Ramon Chong dinsdag een bezoek aan de gouverneur van Curaçao brengen, maar ook dat ging niet door. Zijn kandidaatschap is onderwerp van discussie nadat hij beschuldigd werd van ongeregeldheden bij het faillissement van televisiestation CBA.