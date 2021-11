Onduidelijkheid over zorgvraag CMC

Het is niet duidelijk wat de werkelijke zorgvraag van het CMC is. Zo concludeert Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) in een rapport aan GMN-minister Dorothy Pietersz-Janga. De bewindsvrouw presenteerde de bevindingen in het parlement. Volgens Soab is het zorgbudget dat door de SVB is vastgesteld niet voldoende als er gekeken wordt naar de prestaties van het CMC. De SVB heeft 185 miljoen berekend terwijl een kostendekkend budget volgens het ziekenhuis meer dan 225 miljoen bedraagt. De SVB hanteert sinds 2001 dezelfde zorgtarieven voor lokale zorginstellingen en onderbouwt dat onvoldoende, zegt Soab.