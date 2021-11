Geschorste militairen wegens drugs terug in Nederland

De militairen die onlangs zijn aangehouden voor het bezit en gebruik van drugs zijn terug in Nederland en zijn geschorst in afwachting van het bijbehorende onderzoek. 1 militair is achtergebleven op Curaçao en verblijft bij familie. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De militairen zitten momenteel thuis. Volgens de site Assenstad.nl gaat het om leden van de luchtmobiele brigade van de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De militairen zijn aangehouden nadat hun namen in de telefoon van een aangehouden drugsdealer zijn gevonden.

