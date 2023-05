Onthulling kunstwerk Tirzo Martha in Apeldoorn

Een kunstwerk van Tirzo Martha wordt volgende maand officieel onthuld in Apeldoorn. Het beeld Overcoming Ourselves In Order To Overcome staat al sinds eind 2020 in het Sprengenpark. Negen Apeldoorners dachten en hielpen mee om het kunstwerk te maken. Zij namen voorwerpen mee die hun band met Apeldoorn laten zien. De onthulling is op 3 juni. Ester Naomi Perquin draagt tijdens de onthulling het gedicht voor dat zij speciaal voor het beeld van de Curaçaose kunstenaar schreef. Het kunstwerk is onderdeel van De Wilhelminaring, een oeuvreprijs voor Nederlandse kunstenaars die Martha in 2019 won.

Openbare ruimte

Balans, stapelen en dragen waren de drie belangrijkste ideeën van de kunstenaar bij het maken van dit kunstwerk. Een Nederlandse steensoort en Zuid-Afrikaans graniet zijn op elkaar gelegd, samen met brons en autobanden. Dit is het tweede kunstwerk van Tirzo Martha in de openbare ruimte in Nederland. Een ander werk van hem staat bij het stadhuis in Den Haag.