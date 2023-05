Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar ruim 1,8 miljoen aan boetes geïnd. Dat is te lezen in het gisteren gepubliceerde jaarverslag. De target van de afdeling Paga Bo But is daarmee ruimschoots behaald. Deze stond op 1,5 miljoen. Het OM heeft deze prestatie kunnen neerzetten ondanks de onderbezetting, personeelswisselingen en de instabiele financiële situatie van Curaçao.