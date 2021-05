Onvoldoende geld voor aanpak kindermisbruik

De overheid moet meer geld geven aan de strijd tegen kindermisbruik. Dat zegt de overkoepelende Federatie Antilliaanse Jeugdzorg in het Antilliaans Dagblad. De afgelopen jaren ging er steeds minder geld naar betrokken instanties. Bovendien is volgens de federatie kindermisbruik tijdens de coronacrisis toegenomen. De meeste bevindingen van de federatie jeugdzorg staan ook in een schaduwrapport van de VN over kinderrechten op ons eiland. Met het extra geld moet onder andere seksueel misbruik worden aangepakt en moeten de organisaties beter met elkaar gaan samenwerken.