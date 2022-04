Ook vrouwen bij Curaçaose militie

Ook vrouwen moeten zich kunnen voegen bij de Curaçaose militie. Dit kan nu niet omdat de dienstplichtverordening uit 1961 dat niet toestaat. Per 1 augustus moet de regering de wetgeving af zijn die de toetreding van vrouwen bij de Curaçaose militie mogelijk maakt. Dat staat in de uitvoeringsagenda voor het tweede kwartaal van 2022 van het Landspakket. De Curaçaose militie ondersteunt militaire acties en helpt op verzoek van de politie en de VKC. In het kader van internationale verdragen is het niet wenselijk dat in deze tijd vrouwen worden uitgesloten van bepaalde beroepen. De ministeriële regeling zet dit recht.

Vorig jaar werd er al een nieuw convenant tussen de Curaçaose regering en Defensie getekend. Met het nieuwe convenant werd de deur geopend voor een opleiding voor vrouwen. Vanaf 2022 worden structureel twee opleidingen voor mannen of vrouwen per jaar gegeven, met een maximum van 35 personen per opleiding.