Oorzaak verbrande auto bij Julianabrug nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk waardoor er maandag een auto volledig afbrandde vlakbij de Julianabrug. Volgens de bestuurder reed hij eerder op de Nijlweg toen hij een harde knal hoorde. Toen hij over de brug reed werd hij door een andere bestuurder gewaarschuwd dat er vlammen onder de auto vandaan kwamen. Toen hij langs de weg stopte kon hij alleen nog aanzien hoe de wagen verder in vlammen opging. De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend.

