Oplichter gebruikte Curaçaose universiteiten voor fraude met studiefinanciering

Spookstudenten gebruikten de Universiteit van Curaçao en de University of the Dutch Caribbean om DUO op te lichten. Een 33-jarige man in Nederland gebruikte de studiefinanciering om online te kunnen gokken. De studiefinanciering werd op naam van verschillende mensen aangevraagd. Zij hadden niet de juiste vooropleiding om te studeren en daarom moesten er verschillende formulieren vervalst worden. DUO betaalde onterecht 350.000 euro aan studiefinanciering. De oplichter is veroordeeld tot twintig maanden cel. Ook heeft hij een taakstraf van 240 uur gekregen voor oplichting, witwassen, en valsheid in geschrifte.