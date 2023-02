Over 2 weken uitspraak kort geding Dierenbescherming

Gisteren diende het kort geding tegen de Dierenbescherming. Vier dierenwelzijnsorganisaties willen dat de stichting stopt met het vangen en doden van zwerfdieren. Volgens de Dierenbescherming is het doel van de vangacties niet het in laten slapen van deze honden. Het doel is ernstige overlast voor mens en dier te beperken. Zo worden de gevangen honden behandeld, gechipt en gesteriliseerd. Dieren worden pas ingeslapen als er geen andere mogelijkheid meer is. De rechter doet op 28 februari uitspraak.