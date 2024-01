Overheid geeft uitleg over zero tolerance beleid

De Curaçaose overheid zal vanochtend om half 12 uitleg geven over het zero tolerance beleid dat tijdens de carnavalsperiode geldt. Daarbij spreekt onder meer Justitieminister Shalten Hato, officier van justitie Monique Dennaoui en namens de politie Jules Ilario. Tijdens de carnavalsperiode zal de politie veel op straat zijn en kan er ook publiekelijk gefouilleerd worden. Verder moeten instructies van de politie worden opgevolgd zonder in discussie te gaan, zo heeft justitie eerder laten weten.

De minister van Justitie wil dat alle bewoners van Curaçao op de hoogte zijn van de regels die er gelden in het kader van ‘Aktua robes, sinti’é un bes’. Met de gedachte in het achterhoofd dat wie zich verkeerd gedraagt, op de blaren moet zitten.