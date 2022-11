Overvallers verdelen buit al tijdens overval

Bij een gewapende overval op een minimarket in Sun Valley vond afgelopen weekend een bizarre situatie plaats. Drie gemaskerde mannen kwamen de zaak binnen en wisten onder dreiging van een wapen verschillende flessen alcohol en 900 gulden in hun bezit te krijgen. Voordat ze de zaak uitgingen, ontstond er echter al een discussie over de vraag hoe ze het geld onderling het beste konden verdelen. Het hele gesprek, net als de overval op zich, is opgenomen op camera’s. De politie onderzoekt nu die beelden. Nadat de discussie over het geld was afgerond, gingen de overvallers er in een SUV vandoor.