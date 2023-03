Overwerk politie aan banden

Er is bijna 13 miljoen gereserveerd voor overwerk bij de politie. Dat is zo’n 3 miljoen meer dan vorig jaar is begroot. Dat meldt de minister van Justitie. Deze dagen is er veel te doen over dit onderwerp. Jaarlijks geeft het korps meer uit aan overwerkuren dan is begroot. Om de begroting in balans te houden geldt er een maximum overtime-uren per agent. Het geld dat het ministerie bespaart wordt gestopt in de opleiding van nieuwe politieagenten.