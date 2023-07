Papiamentstalige strip over cold case zaak Rosleny Magdalena

De Curaçaose Rosleny Magdalena werd op 17 november 2016 in Amsterdam Zuid-Oost vermoord. Ze had net haar dochtertje naar school gebracht. Peter R. de Vries heeft er in 2019 veel aandacht aan besteed. Nu pakt zijn dochter Kelly de Vries dat op. Vandaag, op de dag dat Rosleny 35 jaar zou worden, is een Papiamentstalige strip over de cold case zaak verschenen. De Peter R de Vries Foundation hoopt dat dit tot de gouden tip leidt. Er is een beloning uitgeloofd van 100 duizend euro. De stichting vermoedt dat er mensen op de eilanden en in Suriname zijn die meer informatie hebben over deze moordzaak.

Rosleny hield zich volgens de politie niet bezig met criminele activiteiten of andere duistere zaken. De moord op de alleenstaande moeder was waarschijnlijk het resultaat van een conflict in de relationele sfeer. De politie vermoedt dat de dader en Rosleny elkaar kenden en dat er gericht een aanslag gepleegd werd op haar leven.