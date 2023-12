PAR luidt jubileumjaar in

De PAR bestaat vandaag 30 jaar. Dat wordt gevierd. Eerst is er een plechtige herdenking met een kranslegging bij het graf van oprichter en eerste politiek leider Miguel Pourier. Vanavond is er een feest waar heel Curaçao voor is uitgenodigd. Met optredens van de band Icons bij het partijgebouw aan de Fokkerweg.

De politieke partij Partido Antia Restrukturá werd op 14 december 1993 opgericht. Aanleiding was het staatkundige referendum van dat jaar, waarin de bevolking zich uitsprak voor behoud en herstructurering van de Nederlandse Antillen. Dit was tegen de zin van de toenmalige Antilliaanse regering en bijna alle politieke partijen op Curaçao, die pleitten voor een status aparte.

In 2011 onderging de partij een naamsverandering in verband met de autonome status van Curaçao. Sindsdien staat het acroniem voor Partido Alternativa Real. De partij wordt geleid door Quincy Girigorie. Vorige partijleiders zijn onder anderen Eugene Rhuggenaath, Zita Jesus-Leito, Daniel Hodge, Emily de Jongh-Elhage en Etienne Ys.