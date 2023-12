Yves Cooper weg bij TeleCuraçao

Journalist Yves Cooper is weg bij TeleCuracao. De tv-zender heeft maandag de overeenkomst opgezegd. Cooper was in september aangetrokken om de nieuwsredactie te reorganiseren. Het station moest de CNN van Curaçao worden. De veranderingen die hij doorvoerde waren impopulair onder het personeel. Daardoor waren er veel spanningen op de werkvloer. De werknemers riepen zelfs de hulp in van de vakbond en legden het werk een dag neer. De afgelopen weken werd de positie van Cooper onhoudbaar, mede vanwege zijn uitlatingen over talkshowhost Nicole Maduro. Zij heeft haar ontslag ingediend.