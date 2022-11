Parlement neemt motie aan over Landhuis Sorsaka

In het parlement van Curaçao is gisteren een motie aangenomen die de regering oproept Landhuis Sorsaka op te knappen. Dit landhuis staat bekend als de woning van de gezaghebber. Sinds 2010 staat het leeg. het bevindt zich inmiddels in zeer slechte staat. In het parlement werd gisteren gesproken over de verkoop van een groot stuk grond aan het Amerikaanse consulaat. Met de motie wil het parlement bepalen dat het bedrag van 850.000 Naf dat Amerika betaalt voor de grond, wordt geïnvesteerd in Landhuis Sorsaka.

De verkoop van de gronden aan het Amerikaanse conculaat kreeg gisteren veel kritiek in het parlement. Maar minister Charles Cooper van VVRP zei in de vergadering dat er geen geldige reden is de grond niet te verkopen. Ook benadrukte hij dat de goede relatie met Amerika voor hem heel belangrijk is.