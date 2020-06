Pedro Luis Brionschool in vlammen op

Op Curaçao is ontzet gereageerd op de brandstichting bij de Pedro Luis Brionschool in de wijk Steenrijk. De brand vond gisteravond na tien uur plaats. Beelden van de brand werden via social media heel snel gedeeld. Ook de winkel in huishoudelijke producten Bon Prijs in de wijk Kent U Zelf werd gisteravond in brand gestoken.

Donderdagavond bekogelde een groep jongeren in de wijk Koraal Specht een huis waar familie van minister van Justitie Quincy Girigorie woont. De jongeren gebruikten onder meer stenen en flessen. Daarop ging een grote hoeveelheid agenten de wijk in. Girigorie werd met spoed weggeroepen bij een persconferentie toen de bekogeling bekend werd.