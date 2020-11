Petitie gestart tegen rolstoelopgang Grote Knip

Er is een petitie gestart tegen de bouw van de rolstoelopgang bij Grote Knip. Eerder deze week ontstond er al veel kritiek op het bouwwerk via sociale media. Twee bezorgde burgers hebben nu een petitie gestart om de constructie weer te laten afbreken. De initiatiefnemers laten weten dat zij niet tegen het idee zijn van een rolstoelhelling zijn om mensen met een handicap toegang te geven tot het strand. Wel vinden ze het huidige bouwwerk “een lelijk stuk niet-vakmanschap dat het prachtige strand bederft.” De petitie is inmiddels al meer dan duizend keer ondertekend.

Via deze link is de petitie te vinden.